Pachino, netturbini a lavoro ma la vertenza rimane aperta

Sono tornati a lavoro questa mattina i netturbini di Pachino, fermi da 4 giorni per protestare contro l'azienda, la Dusty, che da 3 mesi non li paga. Non sarebbe stata volontà dell'impresa a non corrispondere le spettanze, ma un'amministrazione comunale con le casse vuote, governata dai commissari prefettizi. Netturbini a lavoro, ma vertenza aperta. Gli operatori ecologici hanno detto no ad un acconto di due mensilità per sanare la questione. Per ripulire Pachino invasa di immondizia ci vorrà qualche giorno. Il rientro a lavoro degli operatori ecologici ha evitato la precettazione dei lavoratori.