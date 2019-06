Il 2 Giugno a Siracusa, il sindaco: "Non ricadiamo in errori del passato"

È stata celebrata stamattina, in piazza Duomo a Siracusa, la Festa della Repubblica, con le autorità civili e militari e l'arcivescovo Salvatore Pappalardo su sagrato della Cattedrale. E' stato il prefetto Luigi Pizzi insieme al comandante del Comando Marittimo Sicilia, ammiraglio Andrea Cottini a passare in rassegna l'Esercito, soldati, marinai, carabinieri, polizia, Guardia di finanza, Corpo Forestale, polizia penitenziaria, Vigili del fuoco, Associazione dei combattentistiche d'armi e volontari della Protezione civile. Dopo l'alza bandiera è stato letto fal prefetto il messaggio inviato dal capo dello Stato, Sergio Mattarella per il 73esimo anniversario. Poi è stata la volta del sindaco Francesco Italia. Il primo cittadino ha incentrato il suo discorso sull'Unione Europea ed i 73 anni di pace.

"Oggi l'Italia ha bisogno di ritrovare quei valori, di recuperare quei sentimenti che ci consentirono di rinascere. Stiamo attraversando momenti non facili. Sul piano internazionale, certo, ma anche su quello interno non mancano tensioni. Assistiamo al riemergere di atteggiamenti e parole d'ordine che pensavamo consegnati a un passato di cui non si sente la mancanza, fatto di lutti e negazione della libertà civili e politiche. Ancora oggi, incredibilmente, torna il bisogno di ricordare che l'antifascismo è un valore costituzionale e che la nostra Carta è figlia della Resistenza che combatté la dittatura. Io non credo che la Storia si ripeta - dice Italia - ma conoscerla è importante per non ricadere negli stessi errori. Essa può avere percorsi simili ma non si manifesta mai alla stessa maniera. Ciò che però restano immutati sono i vizi e le tentazioni dell'uomo, la voglia di affermazione sui propri simili, la voglia di imporre il proprio punto di vista con ogni mezzo e con ogni stratagemma e la voglia, talvolta, di affidarsi all'uomo forte. In momenti di difficoltà, come è già accaduto in passato, siamo attratti da chi ci presenta soluzioni semplicistiche e sbrigative, ma negare la complessità – soprattutto oggi, in un mondo sempre più interconnesso – non solo non serve ma produce ulteriori danni. Ci spinge verso soluzioni sbagliate che lasciano tale e quale la portata dei problemi e rischiano di comprimere la libertà e di produrre discriminazioni".