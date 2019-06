A Petralia lo 'Slow food day', in vetrina anche i prodotti biologici

Un fine settimana all'insegna dell'enogastronomia e dei prodotti di qualità a Petralia Soprana dove si celebra Slow Food Day Sicilia, che vede riunite le comunità e le condotte della Sicilia. Nel suggestivo contesto del Borgo, la comunità "Slow Food Bio Distretto Borghi Sicani" è presente con numerosi prodotti provenienti dal territorio dei Monti Sicani, vocato alle produzioni di qualità ed al biologico. Alla manifestazione partecipano numerose aziende del Bio Distretto. La Comunità Sicana è nata da pochi mesi ed ha già pianificato numerosi eventi nel territorio condivisi con il portavoce Slow Food Sicilia Rosario Gugliotta seguite dal portavoce della comunità Giuseppe Oddo e dai componenti, nonché rappresentati del Bio Distretto, Nicola Perricone e Salvatore Montalbano. Olio Evo, vino, confetture e marmellate, sughi, mandorle, pasta, biscotti, creme di pistacchio e di mandorle, pesti, macco, caponata e conserve sono i prodotti che la comunità promuove in un rapporto di stretta sinergia con il territorio e le imprese aderenti che sono in fase di costituzione di un distretto del cibo. "Pensiamo - dice il portavoce Giuseppe Oddo - che i prodotti del Bio Distretto Borghi Sicani rappresentano un'eccellenza da valorizzare così come la Minna di Virgini, candidata al riconoscimento di prodotto dell'Arca del Gusto". "Anche la ciliegia Cappuccia - dice Nicola Perricone, rappresentativa del contesto cerasicolo di Chiusa Sclafani - ha tutte le caratteristiche per entrare a pieno titolo nell'Arca del Gusto, in quanto a forte rischio di estinzione".