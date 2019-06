Furto con spaccata a Palermo e fuggono: preso un malvivente

Due banditi hanno sfondato, con l'auto, una Fiat 500 rubata, la vetrina del negozio di abbigliamento Plo Pli, tra viale Lazio e via Aquileia, a Palermo. Poi dopo avere rapinato l'esercizio commerciale sono fuggiti, ma, uno di loro, un giovane di 25 anni, dopo un lungo inseguimento per le vie del quartiere Zen è stato arrestato dalla polizia. Il complice è riuscito invece a fuggire. Le magliette, pantaloni e giubbotti, che erano stati trafugati, sono stati riconsegnati al proprietario, che aveva già subìto un assalto lo scorso gennaio. In quel caso fu la vetrina a essere sfondata con colpi di mazza.