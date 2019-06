Ragusa, celebrati i 205 anni della fondazione dell'Arma dei Carabinieri

I Carabinieri hanno celebrato a Ragusa, nel piazzale del Comando Provinciale, i 205 anni della fondazione dell'Arma. Nel corso della cerimonia, il comandante provinciale, tenente colonnello Federico Reginato, ha fatto un consuntivo dell'attività dell'Arma nel territorio ibleo. Tante sono state le operazioni condotte quest’anno, sul fronte del contrasto alla criminalità, che non solo hanno avuto anche grande risalto sugli organi di informazione ma hanno soprattutto restituito serenità a comunità impaurite, assicurando alla Giustizia gli autori di crimini anche efferati. Nell’ultimo anno, l’intero Comando Provinciale ha espresso sul territorio oltre 22mila servizi esterni, procedendo al controllo di 87.309 soggetti. Statistiche che sottolineano un quadro di efficienza del “sistema sicurezza” nella nostra provincia e che ci indicano che la strada intrapresa tutti insieme, dalle Forze di Polizia e dall’Autorità Giudiziaria, è quella giusta. Un sistema in cui l’Arma contribuisce in maniera significativa a garantire la sicurezza e l’ordinata convivenza civile in questa provincia, con un impegno di grande responsabilità nella considerazione, tra l’altro, che negli ultimi 12 mesi ha proceduto nei riguardi di oltre il 67% dei 13.516 delitti denunciati alle Forze di Polizia in tutta la provincia, dei quali 2.575 quelli scoperti proprio grazie all’attività svolta dai Carabinieri.

I risultati operativi dei militari dell'Arma, sono la conferma del forte impegno del Comando Provinciale a seguire attentamente tutti i fenomeni e le manifestazioni che incidono sulla sicurezza e sull’ordinata e civile convivenza del territorio. In stretta sinergia con l’Autorità Giudiziaria, è stata accresciuta l’efficacia dell’azione di contrasto alla criminalità diffusa, con una più incisiva attività investigativa e, nell’ambito dei piani coordinati di controllo del territorio, con una più capillare attività di vigilanza dei centri abitati, frazioni, contrade, aree rurali, fornendo risposte rapide ed efficaci anche sul piano repressivo di fronte ad eventi criminosi di particolare allarme sociale.

Dal 1 gennaio 2018 al 31 maggio 2019 gli arresti eseguiti sono stati 541 dei quali 348 in flagranza di reato mentre le persone deferite in stato di libertà sono state 2.776.

Particolarmente efficace si è rivelata l’attività di repressione in materia di reati contro il patrimonio, a testimonianza dell’imponente impegno profuso in termini preventivi dalle articolazioni dell’Arma dislocate sul territorio, con particolare riferimento all’opera di controllo svolta dalle Stazioni Carabinieri, non solo nei paesi in cui esse hanno sede, ma anche nelle campagne ricadenti nelle rispettive giurisdizioni.

In tale contesto, si collocano anche le operazioni di polizia giudiziaria delle articolazioni di questo Comando Provinciale che hanno consentito di scoprire il 56% delle rapine perpetrate.

MILITARI PREMIATI

ENCOMIO SEMPLICE DEL

COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI SICILIA

CONCESSO A:

LUOGOTENENTE CARICA SPECIALE VITO PAOLO VONA

MARESCIALLO MAGGIORE ALBERTO DI SALLE

MARESCIALLO ORD. (ORA MARESCIALLO CAPO) ANDREA BACCHIOCCHI

VICE BRIGADIERE GIUSEPPE DI FATTA

COMANDANTE ED ADDETTI AD ALIQUOTA OPERATIVA DI NUCLEO OPERATIVO E RADIOMOBILE DI COMPAGNIA OPERANTE IN TERRITORIO CARATTERIZZATO DA ELEVATO INDICE DI CRIMINALITÀ, EVIDENZIANDO QUALIFICATA PROFESSIONALITA’, SPICCATO SENSO DEL DOVERE ED INTUITO INVESTIGATIVO, PARTECIPAVANO A COMPLESSA INDAGINE CHE PERMETTEVA DI DISARTICOLARE UNA COMPAGINE, COSTITUITA DA CITTADINI DI DIVERSE ETNIE, DEDITA ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI. L’OPERAZIONE SI CONCLUDEVA CON L’ARRESTO COMPLESSIVO DI 25 PERSONE, IL SEQUESTRO DI UN CONSISTENTE QUANTITATIVO DI DROGA E DI UNA CONSIDEREVOLE SOMMA DI DANARO, PROVENTO DELL’ATTIVITA’ DELITTUOSA.

Provincie di Ragusa e Catania, marzo 2017 - gennaio 2018

ENCOMIO SEMPLICE

CONCESSO A:

CAPITANO FRANCESCO GIACOMO FERRANTE

COMANDANTE DI NUCLEO OPERATIVO E RADIOMOBILE DI REPARTO TERRITORIALE OPERANTE IN PROVINCIA CARATTERIZZATA DA ELEVATO INDICE DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA, EVIDENZIANDO ALTISSIMA PROFESSIONALITA’ SPICCATO SENSO DEL DOVERE E PREGIATO INTUITO INVESTIGATIVO, DIRIGEVA, PARTECIPANDOVI PERSONALMENTE, COMPLESSA E PROLUNGATA INDAGINE CHE PERMETTEVA DI DISARTICOLARE UN GRUPPO CRIMINALE DEDITO ALLO SPACCIO DI SOSTAZNE STUPEFACENTI E CHE SI CONCLUDEVA CON L’ESECUZIONE DI UN PROVVEDIMENTO CAUTELARE EMESSO DALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA NEI CONFRONTI DI 16 INDAGATI.

Gela (CL) e Territorio Nazionale, settembre 2014 - maggio 2017

ENCOMIO SEMPLICE DEL COMANDANTE DELLA LEGIONE SICILIA

CONCESSO A:

TENENTE (ORA CAPITANO) MARIACHIARA SOLDANO

LUOGOTENENTE CARICA SPECIALE. ORAZIO CAVALLO

LUOGOTENENTE CARICA SPECIALE GIOVANNI GINTOLI

LUOGOTENENTE GIUSEPPE ABIUSO

BRIGADIERE CAPO GIORGIO DENARO

Comandante ed addetti a Nucleo Operativo e Radiomobile di Compagnia operante in territorio caratterizzato da significativo indice di criminalità, evidenziando elevata professionalità, radicato senso del dovere e pregevole intuito investigativo, fornivano determinante contributo a complessa attività investigativa che consentiva di disarticolare un sodalizio criminale dedito al traffico di sostanze stupefacenti. L’operazione si concludeva con l’esecuzione di una misura cautelare emessa dall’Autorità Giudiziaria nei confronti di 10 persone, l’arresto in flagranza di reato di altri 2 spacciatori e con il sequestro di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti e di una considerevole somma di danaro, provento dell’attività delittuosa.

Modica (RG) e Catania, febbraio 2017 – maggio 2018

ENCOMIO SEMPLICE DEL

COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

CONCESSO AL

CAPITANO GIANCARLO PALLOTTA

COMANDANTE DI NUCLEO OPERATIVO DI COMPAGNIA URBANA DIRIGEVA, PARTECIPANDOVI PERSONALMENTE, INCISIVA ATTIVITA’ D’INDAGINE CONSEGUENTE A DUPLICE TENTATO OMICIDIO. L’OPERAZIONE, SI CONCLUDEVA CON L’ARRESTO DEL REO IN ESECUZIONE DI ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE.

Torino e Alba (Cuneo), settembre 2017 – gennaio 2018.

ENCOMIO SEMPLICE DEL

COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI CALABRIA

CONCESSO AL:

CARABINIERE SCELTO SEBASTIANO MAUGERI

ADDETTO A STAZIONE DISTACCATA IN TERRITORIO CARATTERIZZATO DA ALTISSIMO INDICE DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA, EVIDENZIANDO ELEVATA PROFESSIONALITA’, ABNEGAZIONE E SPICCATO INTUITO INVESTIGATIVO, CONDUCEVA ARTICOLATA INDAGINE SULLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI, CHE SI CONCLUDEVA CON L’ARRESTO DI 2 PERSONE ED IL SEQUESTRO DI OLTRE 133 KG. DI STUPEFACENTE DEL TIPO MARIJUANA ED HASHISH.

Palmi e Reggio Calabria, aprile 2016 – ottobre 2017.

ELOGIO DEL

COMANDANTE DEL COMANDO CARABINIERI MINISTERO AFFARI ESTERI

CONCESSO AL:

CAPITANO ELISABETTA SPOTI

UFFICIALE DEI CARABINIERI, ASSEGNATO PRIMA QUALE VICE CAPO DIVISIONE OPERAZIONI, POI QUALE CAPO DELLA STESSA DIVISIONE IN SENO ALLA MISSIONE INTERNAZIONALE “TIPH 2” IN HEBRON (CISGIORDANIA), IN TEATRO CARATTERIZZATO DA FORTI TENSIONI INTERCONFESSIONALI, DIMOSTRAVA COSTANTEMENTE ALTISSIMO SENSO DEL DOVERE, GRANDE CAPACITA’ DECISIONALE E TOTALE DISPONIBILITA’ AL SERVIZIO. LA SUA OPERA RISCUOTEVA L’INCONDIZIONATA STIMA ED AMMIRAZIONE DEL CAPO MISSIONE NORVEGESE, CONTRIBUENDO AD ESALTARE IL PRESTIGIO DELL’ISTITUZIONE IN CONTESTO INTERNAZIONALE.

Hebron (Cisgiordania), agosto 2017 – luglio 2018.

ENCOMIO DEL COMANDANTE PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI RAGUSA

COME PRIMA ATTESTAZIONE DI MERITO

CONCESSO AL:

MAR. MAGG. ERNESTO DI GERONIMO

MAR. MAGG. GIOVANNI GRILLONE

MAR. MAGG. SALVATORE BARONE

BRIG. GAETANO PIZZO

VICE BRIG. ARMANDO MODICA

ADDETTI A NUCLEO INVESTIGATIVO DI COMANDO PROVINCIALE OPERANTE IN TERRITORIO CARATTERIZZATO DA SIGNIFICATIVO INDICE DI CRIMINALITÀ, DANDO PROVA DI ELEVATISSIMA PROFESSIONALITÀ, ALTO SENSO DEL DOVERE E SPICCATO ACUME INVESTIGATIVO FORNIVANO DETERMINANTE CONTRIBUTO A COMPLESSA ATTIVITÀ INVESTIGATIVA CHE CONSENTIVA DI DISARTICOLARE UN PERICOLOSO SODALIZIO MAFIOSO DEDITO AL NARCOTRAFFICO E ALL’ABIGEATO NELLE TERRE DI SICILIA E CALABRIA. L’INDAGINE, CHE SI CONCLUDEVA CON L’EMISSIONE DA PARTE DELLA DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA DI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI A CARICO DI 20 INDAGATI PER I REATI DI ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO, TRAFFICO DI STUPEFACENTI E ABIGEATO AGGRAVATI DAL METODO MAFIOSO, SUSCITAVA AMPI CONSENSI NELL’OPINIONE PUBBLICA E RISCUOTEVA IL PLAUSO DELLE AUTORITÀ, ESALTANDO IL PRESTIGIO DELL’ARMA DEI CARABINIERI”.

SICILIA E CALABRIA, SETTEMBRE 2013 – FEBBRAIO 2018.

ELOGIO DEL

COMANDANTE PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI RAGUSA

CONCESSO A:

MARESCIALLO CAPO PIETRO IURATO

VICE BRIGADIERE MICHELE TENACE

APPUNTATO SCELTO GIANFRANCO ACCIARITO

ADDETTI ALL’ALIQUOTA DEDICATA AL CONTRASTO DEI FENOMENI EVERSIVI DEL NUCLEO INFORMATIVO DEL COMANDO PROVINCIALE DI RAGUSA ED ALL’ALIQUOTA RADIOMOBILE DI COMPAGNIA DISTACCATA, CON ELEVATA PROFESSIONALITA’, SPICCATO ACUME INVESTIGATIVO E COMPROVATA SENSIBILITA’ INFORMATIVA AVVIAVANO E PORTAVANO A COMPIMENTO COMPLESSA ATTIVITA’ INFO-INVESTIGATIVA CONCLUSA CON L’ESPULSIONE DAL TERRITORIO NAZIONALE DI UN CITTADINO TUNISINO, PREGIUDICATO, INSERITO IN UN CIRCUITO RELAZIONALE FORTEMENTE CONNOTATO DA POSIZIONI RELIGIOSE RADICALI TALI DA COSTITUIRE UNA MINACCIA PER LA SICUREZZA DELLO STATO.

Ragusa, gennaio – luglio 2018.

ELOGIO DEL

COMANDANTE PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI RAGUSA

CONCESSO AL:

VICE BRIGADIERE (ORA BRIGADIERE CAPO) ORSINI MAURO

CAPO EQUIPAGGIO DI ALIQUOTA RADIOMOBILE DI COMPAGNIA CON GENEROSO SLANCIO, NON COMUNE PROFESSIONALITA’ E LUCIDO APPREZZAMENTO DEL PERICOLO, UNITAMENTE AD UN COLLEGA INTERVENIVA A SEGUITO DI UN NUBIFRAGIO IN SOCCORSO DI TRE PERSONE RIMASTE INTRAPPOLATE NELLA LORO AUTOVETTURA RIUSCENDO A SALVARLE POCO PRIMA CHE IL FANGO E L’ACQUA LE TRAVOLGESSERO IRRIMEDIABILMENTE. L’INTERVENTO TEMPESTIVO EVITAVA UN TRAGICO EPILOGO, E SUSCITAVA AMPI CONSENSI NELL’OPINIONE PUBBLICA, CONTRIBUENDO A CONSOLIDARE IL PRESTIGIO DELL’ISTITUZIONE.

Modica (RG),1 febbraio 2011.

ELOGIO DEL

COMANDANTE PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI RAGUSA

CONCESSO A:

APPUNTATO (ORA VICE BRIGADIERE) VITANTONIO VUOLO

APPUNTATO SCELTO STEFANO PEPI

CAPO EQUIPAGGIO ED AUTISTA DI NUCLEO RADIOMOBILE DI COMPAGNIA, CON SPICCATA PROFESSIONALITA’, LODEVOLE SPIRITO DI INIZIATIVA E LUCIDO APPREZZAMENTO DEL PERICOLO INTERVENIVANO A SEGUITO DI UN INCENDIO SVILUPPATOSI IN UN’ABITAZIONE PROVVEDENDO A SOCCORRERE GLI INQUILINI E A METTERE IN SICUREZZA LO STABILE NONOSTANTE L’INTENSITA’ DELLE FIAMME E LA DENSITA’ DEL FUMO. L’INTERVENTO EVITAVA UN PIU’ GRAVE EPILOGO E RISCUOTEVA IL PLAUSO DELLE COMUNITA’, ESALTANDO IL PRESTIGIO E L’IMMAGINE DELL’ISTITUZIONE.

RAGUSA, 01 APRILE 2018

STUDENTI PREMIATI

Studenti vincitori del concorso letterario bandito dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa in collaborazione con gli Istituti scolastici secondari di I° grado della Provincia.

…………….“L’Arma dei Carabinieri è quella sottile linea rossoblù che attraversa il Paese…una storia di grandi e piccoli eroismi lontani da ogni tentazione di clamore e protagonismo…Un’istituzione saldamente radicata nel cuore della nostra società...quale protettrice e promotrice dei valori e degli ideali del Bel Paese……...”

Con queste parole si aggiudica il premio per l’Istituto Comprensivo “Santa Marta - Ciaceri” di Modica l’alunna FATIMA DAMASO della seconda C.

…………..“ci troviamo in una società dove i principi e i valori ormai sono allo sbando, una società dove la delinquenza è all’ordine del giorno…ragazzi che esercitano bullismo su persone più deboli.. mariti che uccidono le mogli e madri che uccidono i propri figli. dove è finita la legalità? dove sono tutti i buoni principi del vivere comune? sono proprio i carabinieri che sono in prima linea contro questi soprusi e violenze, sono loro che dobbiamo ringraziare………..”

Con queste parole si aggiudica il premio per l’Istituto Comprensivo “Portella delle Ginestre” di Vittoria l’alunna ASIA MINARDI della seconda B.

“Vi trovo nella Costituzione a reggere la Legge, nei miei libri a scrivere la storia, Ma siete anche in terre lontane e i vostri sacrifici non saranno mai vani.. Il tricolore mi chiama, l’inno mi prepara alla nuova Italia e il Carabiniere per mano mi accompagna.. i vostri affetti ogni giorno lasciate e per un nobile scopo voi sempre lottate”.

Con queste parole si aggiudica il premio per l’Istituto Comprensivo “Francesco Crispi” di Ragusa l’alunno SIMONE MARIOTTA.