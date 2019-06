Gela, tre carabinieri di Ragusa arrestano un presunto piromane

Tre militari effettivi alla Compagnia di Ragusa ed al Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Ragusa che nella tarda serata del 4 giugno di rientro da Palermo, dove erano stati impiegati per un servizio, nel transitare sulla SS115 Gela-Vittoria, in località Spinasanta notavano tre focolai di incendio.

Un paio dei focolai erano stati appena appiccati mentre un terzo che interessava la parte molto secca del canneto era caratterizzato da fiamme molto alte che invadevano la carreggiata e che avevano rischiato di investire anche l’autovettura di servizio. Nel transitare i militari rallentavano la marcia e notavano sul ciglio della strada un uomo accovacciato ed intento ad appiccare un altro focolaio. Immediatamente i carabinieri arrestavano la marcia e scendevano dal veicolo per bloccare l’uomo che veniva trovato con un accendino in mano ed un altro in tasca.

La repentinità dell’intervento non consentiva al piromane di darsi alla fuga ed i militari procedevano all’arresto in flagranza dello stesso per l’incendio.

Sul posto intervenivano successivamente i Carabinieri del Reparto Territoriale di Gela ed i Vigili del fuoco che provvedevano a spegnere le fiamme.

L’uomo, un 54enne gelese con vari precedenti, non era mai stato beccato prima nel compimento di gesti incendiari, tuttavia l’Arma locale effettuerà ulteriori indagini per verificare il coinvolgimento o meno dello stesso in altri roghi.