Blitz contro i clan di San Severo: 50 arresti nel Foggiano (TUTTI I NOMI DEL BLITZ)

Blitz della Polizia contro le famiglie mafiose della provincia di Foggia: gli agenti delle squadre mobili di Foggia e Bari, dello Sco e dei reparti prevenzione crimine stanno eseguendo alcune decine di arresti nei confronti di soggetti appartenenti o legati ai clan operanti nel territorio di San Severo.

I provvedimenti, emessi dal gip di Bari su richiesta della Dda sono stati eseguiti in Puglia e nelle province di Milano, Rimini, Fermo, Ascoli Piceno, Campobasso, Pescara, Teramo, Napoli e Salerno. I destinatari del provvedimento sono accusati, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, estorsione, tentata estorsione, associazione finalizzata al traffico di droga, spaccio, danneggiamento, reati in materia di armi, lesioni personali e tentato omicidio, aggravati dalle finalità mafiose.San Severo, 50 arresti per Operazione Ares: i nomi (Nardino e La Piccirella)

Nello specifico detto provvedimento cautelare ha inflitto la misura cautelare in carcere nei confronti dei seguenti soggetti, tutti gravati da pregiudizi:

AUGENTI Leonardo, nato a San Severo 1986

BELFONTE Oreste, nato a San Severo 1985

BEVILACQUA Carmine, nato a San Severo 1988

BOZZO Carmine Antonio, nato a Lucera 1956

BRUNO Vincenzo, nato a Foggia 1985

CAPOBIANCO Giacomo, nato a Lucera 1979

CIOCIOLA Libero, detto “Liberino” e/o “il sindaco” e/o “il nonno” nato a San Severo (FG) 1959

COLIO Luigi Donato, detto “Dino” nato a San Severo 1975

DE COTIIS Daniele, detto “don ciccio” nato a San Severo 1979 (capo imputazione n. 0.70 – 0.71 – 0.72 – 0.73 – 0.105 – 0.106);

DE STASIO Luciano Michele, nato a San Severo 1990

DELLI CALICI Carmine, detto “Carminuccio” e/o “‘u sgumbr” e/o “ninja”, nato a San Severo 1974.

DELL’OGLIO Armando, “Dino”, nato a Milano il 1971

D’ONOFRIO Vincenzo Leonardo, nato a San Paolo di Civitate (FG) il 1975

IRMICI Pasquale, detto “Lino” e/o “cipolla”, nato a San Severo (FG) il 1978

LA PICCIRELLA Giuseppe Vincenzo, detto “Pinuccio” e/o “il ragioniere” nato a San Severo 1958

MASTROMATTEO Mario Luigi, detto “il milanese” nato a Milano il 1983

MAZZEO Raffaele, detto “il ciotto” nato a San Severo (FG) 1968

MINISCHETTI Giovanni, detto “Gianni” nato a San Severo 1971.

NARDINO Franco, alias “Kojac”, nato a San Severo 1963

NARDINO Roberto, detto “patapuff” nato a San Severo il 24.05.1977,

NARDINO Vincenzo Pietro, “Enzo”, nato a San Severo (FG) 1987

NARDINO Matteo Nazario, nato a San Severo 1991

PISTILLO Ivano, nato a San Severo 1988

ROMANO Stefano, nato a San Severo 1989

RONCADE Lucio, nato a San Severo 1979

RUSSI ANTONIO, nato a San Severo 1983

RUSSI Loredana, a San Severo 1965

SARDELLA Arnaldo, detto “cinese” nato a San Severo 1985

TESTA Severino, detto “Rino” e/o “il puffo” e/o “il mastro” nato a San Severo (FG) 1960

TUMOLO Gennaro, nato a San Severo 1976

VISTOLA Giuseppe, detto “fa fumo” nato a San Severo il 1979

Tra gli indagati, sono stati ristretti presso le rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari:

ASTUTI Vincenzo, nato a Napoli 1979

D’AGRUMA Roberto, detto “Tup Tup”, nato a San Severo 1981

Contestualmente, con il supporto delle Squadre Mobili di Torino, Asti, Milano, Rimini, Ascoli Piceno, Fermo, Chieti, Teramo, Campobasso, Napoli e Salerno, in esecuzione del medesimo provvedimento coercitivo, sono stati tratti in arresto:

BALDASSI Giacomo, nato a Castellammare di Stabia 1972

CAROLLA Francesco, nato a Santa Maria Capua Vetere 1978

CONSALVO Nicola, nato a Termoli (CB) 1974

DE CATO Giuseppe, nato a San Severo 1975

DI GENNARO Luigi, nato a Torremaggiore (FG) 1961

DI LORENZO Lorenzo, nato a San Giovanni Rotondo il 1977

D’UVA Giuseppina, nata a Termoli il 1978

FORTUZI Bledar, detto “Eddy”, nato in Albania il 1976

FRATELLO Diego, nato a Termoli (CB) 1981

IMMOBILE Gennaro, nato a Torre Annunziata il 1953

LA PORTA Enza Valentina, nata a Torremaggiore (FG) 1995, destinataria della misura degli arresti domiciliari;

LEO Giuseppe, nato a Torre Annunziata 1963

PARISI Michele Luciano, detto “coccett” nato a San Severo (FG)1980

SPIRITOSO Giuseppe, nato a Foggia 1956, alias “Papanonno”;

VOLPE Antonio, nato a San Severo 1985, destinatario della misura degli arresti domiciliari.

Nel medesimo contesto operativo, è stata eseguita ulteriore ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa in data 03 c.m. dal GIP presso il Tribunale di Bari, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura di Bari, a carico di:

DE FILIPPO Michele Valentino, nato a San Severo il 1991

DE FILIPPO Luigi Nazario, nato a San Severo 1993

entrambi pregiudicati, gravemente indiziati del delitto di tentato omicidio in concorso aggravato dal metodo mafioso, ai danni dei due soggetti legati al boss Severino Testa, quest’ultimo ritenuto ai vertici del clan La Piccirella