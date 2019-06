Pasquale Marino sempre più vicino alla panchina del Palermo

Pasquale Marino è vicinissimo alla panchina del Palermo. L'accordo sarebbe già stato trovato sulla base di un contratto biennale. La fumata bianca è arrivata dopo un incontro fra il tecnico e il direttore generale del Palermo Fabrizio Lucchesi. Marino ha guidato lo spezia nell'ultimo campionato di serie B. In passato era stato accostato alla panchina rosanero più volte, ma non si era mai concretizzata nessuna delle trattative precedenti. Questa volta la fumata bianca è a un passo. Decisivo l'incontro fra Marino e Lucchesi di oggi. Pasquale Marino ha allenato il Catania e da giocatore in Sicilia ha indossato le maglie di Catania, Messina, Akragas, Siracusa e Marsala.