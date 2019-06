Chiude la Dacca di Catania, persi 100 posti di lavoro per fine produzione

"Purtroppo non possiamo fare altro che constatare la triste realtà: la Dacca, una delle fabbriche storiche del territorio catanese, chiuderà i battenti e i suoi cento lavoratori rimarranno senza lavoro". Così Antonio Santonocito, segretario regionale Snalv Confsal dopo la riunione di oggi pomeriggio con l'azienda che conferma la fine della produzione nel sito di posate, piatti e bicchieri di plastica. "L'azienda - aggiunge il sindacalista - ha tutto pronto per portare i libri contabili in Tribunale e chiudere la partita. Una scelta assurda che lascia a casa tanti lavoratori e che, se non evitata, poteva essere almeno rimandata. La nostra proposta di cassa integrazione straordinaria prevista nel decreto Genova è stata accolta dal ministero dello Sviluppo economico fino al 31 dicembre con la promessa aziendale di riconversione della produzione". "Così non è andata - conclude Santonocito - e adesso ci tocca raccogliere i cocci con una sgradevole sensazione di amaro in bocca".