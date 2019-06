I pupi di Siracusa a Parigi ospiti dell'ambasciata d'Italia con 1500 ospiti

I pupi di Siracusa alla conquista di Parigi. Alfredo e Daniel Mauceri sono stati ospiti dell’ambasciata italiana in un evento organizzato per celebrare la festa della Repubblica italiana. Insieme con altri artisti italiani, sono stati infatti invitati in rappresentanza della Sicilia e della sua tradizione più conosciuta, quella dei pupi.

Oltre 1.500 gli ospiti di varie nazionalità che, per l’occasione, hanno assistito a una performance della compagnia dei pupari Vaccaro-Mauceri di Siracusa tratta dall’Orlando innamorato. Dalla “parola” all’azione, le personalità dei personaggi hanno preso vita attraverso le mani dei pupari per incarnare l’essenza pura dell’opera dei pupi e incantare, con la sua magia, il selezionato pubblico.

«E’ stata una grande emozione, oltre che un privilegio - dice Alfredo Mauceri - rappresentare la cultura italiana in un evento così prestigioso, quest’anno dedicato a Leonardo da Vinci nel cinquecentesimo anniversario della sua morte».

“Un Rinascimento senza fine”, non a caso, il titolo della serata che ha rappresentato un viaggio sulle ali della creatività e dell’immaginazione italiane, ben espresse dall’opera dei pupi che i fratelli Mauceri portano avanti in un perfetto equilibrio fra tradizione e innovazione.

E forte anche del successo parigino, il teatro Alfeo di via della Giudecca, nel cuore di Ortigia, continua ad accogliere grandi e piccini per la 18^ stagione teatrale dell’opera dei pupi che a giugno ha come protagonista Rinaldo. Nel mese in corso, tutti i giorni alle 16,30, tranne la domenica, vanno in scena, a rotazione: “Rinaldo e la grotta del drago”, “La vendetta di Rinaldo” e “Rinaldo vendica Albarosa”. Nella prima performance, Rinaldo, sfuggito alle attenzioni di Angelica, si ritrova vittima della perfidia di una castellana. Un famelico mostro tenterà di togliere la vita al prode paladino e una sola persona potrà salvarlo. In “La vendetta di Rinaldo”, scampato alle fauci del drago assieme a Fiordiligi intraprenderà il cammino per vendicare la tormentata anima di Albarosa, uccisa dal perfido Truffaldino. Mentre in “Rinaldo vendica Albarosa” giunto in Albracca il prode Rinaldo dovrà scontrarsi con molti cavalieri, tra cui Orlando, per poter attuare la sua vendetta e liberare dalle catene l’anima di Albarosa.