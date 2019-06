Fanfara 12esimo Reggimento Sicilia al Teatro Antico di Taormina

La Fanfara del 12/mo Reggimento Carabinieri Sicilia, insieme ad elementi della Banda Musicale della Brigata Meccanizzata "Aosta", si esibirà domani sera nel Teatro Antico di Taormina (Messina) in un concerto di beneficenza in favore degli orfani dei militari dell'Arma dei Carabinieri. L'esibizione, in programma alle 21 e dal titolo: "Dal cuore dell'Arma del Nostro Sud: Note Musicali Sotto le Stelle", è stata organizzata dal comandante interregionale carabinieri "Culqualber", Generale di Corpo d'Armata Lugi Robusto, a corollario delle celebrazioni per il 205/mo anniversario di Fondazione dell'Arma dei Carabinieri. La serata sarà presentata dall'attore e conduttore televisivo Flavio Insinna. In programma l'esecuzione della "Fedelissima", la marcia d'ordinanza dell'Arma dei Carabinieri, alcune arie tratte da opere di Verdi e Mascagni, brani della tradizione musicale popolare di Sicilia e Calabria e alcuni pezzi di jazz. Prologo dell'evento sarà la cerimonia dell'alzabandiera, in programma alle 11dempre nel Teatro Antico, cui parteciperanno le scolaresche degli istituti del comprensorio. A seguire, la Fanfara sfilerà lungo il Corso Umberto I di Taormina, esibendosi in Piazza IX Aprile.