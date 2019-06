Un uomo, la cui scomparsa era stata denunciata stamane dalla moglie, è stato trovato morto in strada, in via Barresi, a Palermo. A scoprire il corpo sono stati i forestali e i vigili del fuoco che stavano facendo ritorno in caserma dopo aver spento un incendio sul Monte Grifone. Non sono state ancora rese note l'identità della vittima e la causa del decesso. Sul posto è giunta la Polizia.