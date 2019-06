Agenti della Polizia di Stato, in servizio alla Squadra Mobile della Questura di Siracusa, hanno eseguito una misura cautelare personale del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, emessa dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Siracusa, nei confronti di un uomo di 62 anni, siracusano. Quest’ultimo non potrà avvicinarsi alla sua ex moglie e non potrà andare nei luoghi abitualmente frequentati dalla stessa.