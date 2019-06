Palermo, scontro tra una Vespa e un'auto: un morto

Un motociclista di 54 anni è morto questo pomeriggio a Palermo in un incidente stradale. La tragedia si è consumata in via Selinunte. La vittima era in sella ad una Vespa Piaggio, quando per cause ancora da accertare si è scontrato con una Polo.

L'impatto tra la Vespa Piaggio e la Volkswagen Polo è stato così violento che lo sccoterista avrebbe fatto un volo prima di finire sull'asfalto. Sul posto è intervenuta una pattuglia della sezione Infortunistica della polizia municipale per i rilievi. Toccherà agli agenti ricostruire con esattezza la dinamica dell'impatto.