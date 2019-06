La Sea Watch dell'Ong molla gli ormeggi e lascia il porto di Licata

La nave Sea Watch 3 ha mollato gli ormeggi e ha lasciato il porto di Licata (AG). "Per oltre tre settimane - dice la Ong - il Mediterraneo centrale è rimasto senza nessuna nave civile di soccorso pronta a salvare le persone in fuga dalla Libia". L'imbarcazione venne sequestrata dalla Procura di Agrigento dopo lo sbarco di 47 immigrati - soccorsi in acque libiche - a Lampedusa e poi era stata dirottata a Licata. Nei giorni scorsi è avvenuto il dissequestro. Il comandante, Arturo Centore, è indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.