Noto, tentano di rubare gasolio da un mezzo pubblico: due arresti

I carabinieri di Noto hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di furto aggravato Salvatore Grande, 22 anni, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia, unitamente ad altra persona minore, mentre erano intenti a rubare del carburante da un automezzo per il trasporto pubblico in sosta presso l’area parcheggio sita in contrada Passo Abate.

I due si sono introdotti all’interno del parcheggio con diverse taniche, ma una pattuglia dei Carabinieri, già impegnata in zona in servizio di perlustrazione sul territorio, ha bloccato i due giovani che già avevano riempito alcune taniche col gasolio destinato ad alimentare automezzi pubblici. Condotti in caserma, i due sono stati dichiarati in stato di arresto e, espletate le formalità di rito, successivamente tradotti presso la Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa e presso il CPA per minori di Catania, a disposizione delle Autorità Giudiziarie competenti.