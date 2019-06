Modica, teatro per le famiglie: fine settimana con "Le streghe di Oz" e "Sister act"

Un fine settimana ricco di appuntamenti alla Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, che si prepara ad ospitare due spettacoli che fanno parte della sezione “Teatro per le famiglie”. Si comincia venerdì 14 giugno, alle ore 21, con lo spettacolo “Le Streghe di Oz”. Sabato 15 e domenica 16 giugno, rispettivamente alle 21 e alle 19:30, sarà la volta di “Sister Act”, per un doppio appuntamento che si preannuncia già tutto esaurito. Dopo il grande successo degli spettacoli scorsi, gli allievi dell’Accademia “Gli Armonici” si preparano al ritorno al Teatro Garibaldi. I biglietti di ingresso possono essere acquistati al botteghino del teatro o online su www.ciaotickets.com/organizzatore/teatrogaribaldi-modica. Per informazioni è possibile visitare la pagina www.fondazioneteatrogaribaldi.it oppure le pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi o chiamare il numero 0932 946991.