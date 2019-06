Trasporti, il sindaco di Lampedusa denuncia inadempienze della Siremar

"Siamo di fronte a quella che ritengo un'ennesima inadempienza contrattuale da parte della 'Siremar - Caronte & Tourist Isole Minori' in merito al collegamento navale Lampedusa/Linosa/Porto Empedocle. La società starebbe infatti per sostituire la motonave 'Galax' con la 'Pietro Novelli', che è più piccola e meno capiente. Questa sostituzione provocherebbe gravi disagi agli utenti e ripercussioni sull'economia della nostra comunità". Lo dice Totò Martello, sindaco di Lampedusa e Linosa, che a questo proposito ha inviato una lettera all'assessorato regionale ai Trasporti. "Gli accordi prevedono che la 'Galax' debba essere sostituita con la 'Sansovino' e non con altre navi della flotta: chiedo pertanto all'assessorato una immediata verifica sulle continue 'inosservanze contrattuali' e di valutare eventuali provvedimenti a carico della società", conclude.