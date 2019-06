Sfilate di ambulanze a Capaccio - Paestum per festeggiare il neo eletto sindaco

A Capaccio-Paestum sette ambulanze sfilano nella notte per festeggiare la vittoria del candidato sindaco Franco Alfieri, esponente del Pd e già noto come il 'sindaco delle fritture' di pesce dopo che in un audio reso pubblico il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca lo invitava ironicamente a raccogliere voti anche offrendo proprio le 'fritture'. A raccontare l'episodio del corteo di ambulanze il consigliere regionale del M5S Michele Cammarano: "Un corteo vergognoso, al seguito di un camion che trasportava una 'vela' con il volto di Alfieri. Ben sette i mezzi per il soccorso pubblico impiegati fino a tarda notte a esaltare la vittoria di un uomo sul cui capo pende un'indagine per voto di scambio politico mafioso".