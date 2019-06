Il Piano dei rifiuti a Floridia passa coi voti dell'opposizione, " si torni alle urne"

L'amministrazione comunale di Floridia è oramai arrivata al capolinea dopo la seduta consiliare della scorsa notte, che ha visto la compagine del sindaco Gianni Limoli soccombere con il più classico degli autogol. L'amministrazione aveva portato in aula il Piano dei rifiuti, senza però avere i numeri per approvarlo. Due soli consiglieri a votarlo, il presidente dell'Aula, Antonio Caccamo e l'assessore Gozzo, che è pure consigliere. Così per senso di responsabilità è toccato all'opposizione votarlo con 8 voti a favore e un'astensione. "Questa amministrazione oramai naviga a vista - dice il consigliere Enzo Di Mauro di 'Floridia in Comune' - la città è allo sbando ed il sindaco è ostaggio dei suoi assessori. Ancora una volta noi consiglieri di opposizione abbiamo votato il piano dei rifiuti per un grande senso di responsabilità. Ma da questo momento in poi, ognuno tragga le giuste conclusioni. Il sindaco per il bene di Floridia faccia un passo indietro e ridia la parola ai cittadini tornando al voto. E' il minimo che potrebbe fare".

Limoli, nonostante la sconfitta della sua pseudo maggioranza ha diffuso una nota. "Grande senso di responsabilità, di coerenza amministrativa e di amore per la città", ha detto il primo cittadino.

Il Piano dei rifiuti che vale 15 milioni di euro, costerà ai floridiani più di 2 milioni e 200 mila euro all'anno. Ma adesso cominciano le manovre per convincere questa amministrazione ad andare a casa.