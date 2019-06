Il Truck Day a Rosolini con ferito, sospetti della Lega sulla sicurezza

Partono le polemiche politiche per l'incidente di domenica mattina verificatosi a Rosolini nel corso di un evento, dove un 45 enne del luogo ha perduto una gamba. Sulla vicenda la Procura della Repubblica di Siracusa ha aperto un fascicolo, dopo la relazione dei carabinieri della Compagnia di Noto. Al momento sono stati raccontati i fatti e nessuno risulta indagato. Intanto Il gruppo politico della Lega di Rosolini, in un documento a firma del presidente, Pierpaolo Capozio e del segretario Di Gennaro, manifesta vicinanza al dolore e di solidarietà per il concittadino gravemente ferito durante il Truck Day. "Nemmeno una parola da parte dell’amministrazione Incatasciato - scivono i leghisti - è stata spesa al riguardo, amministrazione che ci ha abituato a prolisse conferenze stampa. La domanda sorge spontanea, è stato rispettato il protocollo di sicurezza? Non ricordiamo nella storia politica di Rosolini tanta improvvisazione. Tanti proclami e conferenze stampa per eventi, che quasi sempre non trovano il favore delle “condizioni meteo” o “la sponsorizzazione politica giusta” . Il Sindaco di Rosolini come il Principe di Salina del Gattopardo: dei suoi concittadini, dei rapporti sociali e politici, del suo territorio non gliene può fregar di meno. Lui ha un solo interesse, la poltrona o meglio il titolo di sindaco! E quale migliore rappresentazione del suo modo di agire che “l’annacamientu” inteso come la capacità di perseguire il massimo del movimento con il minimo dello spostamento, cioè a dire tanti proclami senza far seguire a questi fatti concreti. Il nostro non vuole essere un atto d’accusa ma uno sprono fine a se stesso, come ci ha abituato l’attuale opposizione consiliare, che vede nell’avversario politico il nemico. A noi interessa il bene e l’incolumità comune".