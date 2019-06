Trotto a Siracusa, in pista per due qualificazioni al trofeo Regioni d'Italia

Due batterie per il Trofeo Regioni d'Italia e dunque definire i due Gentlemen che parteciperanno alla finale in programma nella regione Sicilia. È questa la novità su pista per il trotto protagonista, mercoledì 12 giugno, all’Ippodromo del Mediterraneo di Siracusa. Cerchiamo allora di individuare chi tra i Gentlemen ha più possibilità di qualificarsi per la finale. In quarta corsa, spicca Ucci Ucci Play reduce da una bella vittoria; poi Regale che scende parecchio di categoria e la veloce Unionst.

In settima corsa, invece, danno chance alle loro guide Patrick As, Stefano HP e Unico Op, senza dimenticare il regolare Ottavio DL.

La corsa con maggior dotazione chiuderà il convegno di 8 corse. È una reclamare per cavalli giovani di 3 anni, chiamati al confronto sul miglio. Professionisti in cabina di regia. Il Premio Vedova Allegra è appannaggio di Anastasia Grif che sarà difficile battere. Le alternative viaggiano su Atena Gifont, Angelo Dipa e Ayon Rab.

In programma anche una II Tris abbinata al Premio Il Paese dei Campanelli. Qui, impegnati gli indigeni di 5 anni oltre di categoria G per una sesta corsa che vede parecchie chance Ugo Champ Sm, Reflex Grif e Solo Gi.

Le ali dell'auto-starter si chiuderanno per la prima volta alle ore 15 per concedere il via al Premio Operette riservato a Gentleman.

PARTENTI DICHIARATI PER LE CORSE DEL 12 - 06 - 19

INIZIO RIUNIONE ORE 15.00

=01 I-15.00-PR. OPERETTE E.5.500 COND. GD M.1600

-(TRIO)-

01 ZICHEA GV 1600 N. MAUCERI

02 ZENI' RL GAET.CARAVELLO

03 ZENILKAM R.LO GIUDICE

04 ZIRCONE RAB I.GRASSO

05 ZURI GIFONT A.SESSA

06 ZAFFIRO GADD P.CUCINOTTA

=02 II-15.30-PR. CIN CI LA E.4.180 CONDIZIONATA M.1600

-(TRIO)-

01 ZEUS SAN 1600 L.LA ROSA

02 ZAGAIA JET G.ZANCA

03 ZUFFA OP D.DI MAIO

04 ZARAFA A.PECORARO JR.

05 ZIO M.ZANCA

06 ZIVAGO GRIF L.MESSINEO

07 ZUCCHERA S.CINTURA JR.

=03 III-16.00-PR. MIMI' PONPON E.4.180 CONDIZIONATA M.1600

-(TRIO)-

01 VAITOR 1600 D.DI MAIO

02 TIME TAF L.LA ROSA

03 VILLAORBA JET L.MANCUSO

04 VERY FAMOUS G.CORDOVA (A)

05 UNE PASSION PLAY I.GUASTI

06 SOR BRUNO G.ZANCA

07 VOILA' CHUC SM M.ZANCA

08 VOLTAGGIO S.CINTURA JR.

=04 IV-16.35-PR. TROFEO REGIONI D'ITALIA 1 E.2.750 INVITO GD M.1600

-(TRIO)-

01 TANGO RIVARCO OP 1600 M.LAZZARA

02 TOSHIBA AS P.D.RUSSO

03 PASPARTU' BLV F.P.GIANGUZZA

04 UNIONST D.TERMINI

05 VIRCO JET I.GRASSO

06 REGALE P.CUCINOTTA

07 UCCI UCCI PLAY A.SESSA

=05 V-17.10-PR. CAVALLINO BIANCO E.4.180 CAT. F M.2200

-(TRIO)-

01 USSARINA TRGF 2200 L.MESSINEO

02 URANIA BI L.LA ROSA

03 VANESSA TOR G.VITALE

04 USA DI RUGGERO S.CINTURA JR.

05 TSUNAMI GIFONT I.GUASTI

06 TU SEI TU BIGI D.LA GALA

07 ULTRA CAGEMAR M.ZANCA

=06 VI-17.45-PR. IL PAESE DEI CAMPANELLI II T E.2.750 CAT. G M.1600

-(TRISNAZIONALE)-

01 NORTON MILAR 1600 R.GAMBINO

02 VACEO VIGI L.LA ROSA

03 UGO CHAMP SM M.ZANCA

04 OVER OF CLOUDLET G.ZANCA

05 VENTO DEL NORD D.DI MAIO

06 REFLEX GRIF G.VITALE

07 TEXACO FIVE A.PECORARO JR.

08 RENOIR RAB G.CORDOVA (A)

09 SOLO GI I.GUASTI

10 VINICIO S.CINTURA JR.

11 TURNER AS L.MESSINEO

=07 VII-18.20-PR. TROFEO REGIONI D'ITALIA 2 E.2.750 INVITO GD M.1600

-(TRIO)-

01 ROYAL VIKING 1600 M.PUCCIA

02 OTTAVIO DL M.A.LA PORTA

03 RIGOLETTO RAB N. MAUCERI

04 SACRO JET R.LO GIUDICE

05 STEFANO HP A.GIANNOLA

06 UNICO OP GAET.CARAVELLO

07 PATRICK AS M.GALIOTO

=08 VIII-18.50-PR. VEDOVA ALLEGRA E.6.050 RECLAMARE M.1600

-(TRIO)-

01 AYON RAB 1600 G.VITALE

02 ASSISI PAX L.MESSINEO

03 ARTAK A.PECORARO JR.

04 ANASTASIA GRIF S.CINTURA JR.

05 ALAIDE D'ORIO R.GAMBINO

06 ANGELO DIPA D.DI MAIO

07 ANTIGONE RAB L.LA ROSA

08 ATHENA GIFONT D.LA GALA