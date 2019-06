Modica, ingresso gratis in auto al cimitero per disabili: ufficio per presentare le richieste

Gli aventi diritto possono presentare istanza per richiedere il pass per l’accesso nell’area interna del cimitero di Contrada Piano Ceci, a Modica. Il comandante della Polizia locale, Rosario Cannizzaro, ha istituito un apposito ufficio che recepirà le richieste corredate dalla prescritta documentazione. L’Ufficio si trova al piano terra di Palazzo San Domenico, al civico 64 di Corso Umberto(tel. 0932759209), dove un operatore procederà a istruire la pratica. Per ottenere il badge occorre essere titolare di contrassegno europeo per la sosta in aree destinate ai disabili, oppure avere gravi problemi di deambulazione ma deve essere attestato da certificazione medica da allegare alla richiesta, a firma di medico competente che assume le responsabilità di legge su quanto dichiarato. La Polizia Locale effettuerà controlli a campione sul corretto utilizzo del badge. In caso di smarrimento/furto del badge, per ottenerne un duplicato dovrà essere presentata apposita denuncia e versata la somma di 10 euro. Occorre allegare anche copia del documento d'identità del titolare del contrassegno o del firmatario (in caso d’impossibilità alla firma da parte del titolare, e una fototessera. Il rilascio del badge avverrà a distanza di una settimana dalla presentazione, il tempo necessario per la stampa.