Omicidio ad Avola, gli tendono un agguato sotto casa: ucciso ragazzo di 25 anni

Un agguato in piena regola quello di questa notte poco dopo le 2 portato a termine ad Avola e costato la vita ad un ragazzo di 25 anni, Andrea Pace.

I killer lo aspettavano sotto casa in via Nighelli , al civico 188 e poi hanno fatto fuoco all'impazzata. Almeno 6, 7, i colpi esplosi contro Pace che è stato raggiunto all'addome ed alla spalla. Il giovane è morto qualche minuto dopo tra la disperazione del padre che aveva sentito gli spari. Inutile l'arrivo dell'ambulanza del 118. Quando sono arrivati i soccorritori il cuore del ragazzo si era già fermato. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Stazione di Avola e nelle prime ore del mattino pure il medico legale che ha fatto un'ispezione sommaria sul cadavere.

Andrea Pace dopo avere trascorso la serata con amici, verso le 2 aveva deciso di rientrare a casa a bordo del suo scooter. Ha aperto il garage, ha parcheggiato il mezzo e dopo avere chiuso il box che si trova a pochi passi dall'abitazione, è stato investito da una pioggia di piombo. I sicari erano appostati vicino il portone di casa della famiglia Pace. Così per gli assassini è stato facile uccidere il ragazzo. Andrea nonostante le gravissime ferite, è riuscito ad aprire il portone di casa. Un tentativo disperato, ma inutile per sottrarsi alla furia dei sicari, determinati a togliergli la vita. Il cadavere di Andrea Pace è stato trasferito all'obitorio dell'ospedale Umberto I di Siracusa per l'autopsia. Il ragazzo per le forze dell'ordine non era uno sconosciuto. In passato era stato denunciato per stalking nei confronti della ex. Ancora da decifrare il movente del delitto. La Procura della Repubblica di Siracusa ha aperto un'inchiesta ed il pm di turno ha disposto l'autopsia.

A.D.A.