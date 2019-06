Le sfregia l'auto dopo una lite per il posto auto: denunciata a Noto

Nella giornata di ieri, Agenti del Commissariato di Noto, al termine di una celere attività di polizia giudiziaria, hanno denunciato una donna, R.M., 55 anni, netina, per il reato di danneggiamento aggravato da futili motivi.

Alle 20.30 del 6 giugno, la donna, dopo un acceso diverbio avuto con un’altra donna per problemi di parcheggio, ha rigato il veicolo della sua vittima, pensando di non essere vista. Ma le indagini svolte dagli uomini del Commissariato di Noto hanno fatto piena luce sulla vicenda.