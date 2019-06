Trecento 'vespisti' siciliani si radunano ad Avola fra arte e gastronomia

Una giornata estiva trascorsa in giro per la città “ esagonale” di Avola, tra visite culturali, storia ed enogastronomia. Una tappa che non hanno voluto perdere i circa trecento vespisti siciliani provenienti da ogni angolo della Trinacria, a bordo di circa 200 vespe colorate e di anni di produzione diversa, che domenica scorsa hanno preso parte alla manifestazione motoristica “ In Vespa per un sorriso”, evento organizzato e curato dal “ Vespa Club Avola” diretto dal presidente Michele Piccione. Ad accogliere i circa trecento vespisti siciliani ad Avola, in piazza Umberto I, è stato l’assessore alle Politiche Sportive e allo Spettacolo Luciano Bellomo. Iniziato con una colazione presso un bar della piazza centrale, i vespisti hanno proseguito l’evento turistico-culturale con la visita guidata nella cripta della chiesa Madre , accompagnati dal parroco don Rosario Sultana, e continuando il tour con un giro panoramico per le strade cittadine fino al litorale e alla visita del “ museo della mandorla e del vino Nero d’Avola”, presso il Centro culturale-Giovanile di via Pier Santi Mattarella. Il giro dei vespisti si è conclusa con la visita del sito rupestre del “ dolmen” di contrada Falaride e per finire col pranzo presso un ristorante cittadino. Tra i 300 vespisti partecipanti al raduno di Avola, le rappresentanze dei club di Noto, Comiso, Augusta, Lentini, Siracusa, Taormina, Santa Croce Camerina, Ispica, Francavilla di Sicilia e Barcellona Pozzo di Gotto, nonché la partecipazione del “ Gruppo Fiamme in Vespa”, appartenenti all’Arma dei carabinieri.

Antonio Dell'Albani