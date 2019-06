Siglato a Catania protocollo d'intesa per assistenza medica a mare

Un protocollo sulla procedura operativa per l'assistenza medica in mare in situazioni di emergenza è stato siglato nella Capitaneria di Porto di Catania. Prevede, in caso di emergenza, l'assistenza del personale medico e sanitario del 118 direttamente sull'imbarcazione che naviga all'interno delle acque nazionali (entro le 12 miglia dalla costa). Il documento è stato sottoscritto dal direttore marittimo della Sicilia Orientale, Amm. Gaetano Martinez, dal Commissario straordinario dell'Asp Maurizio Lanza, dal direttore centrale operativa Seus 118 Catania - Ragusa - Siracusa e referente sanitario regionale per le maxi-emergenze Isabella Bartoli e dal direttore regionale Usmaf-Sasn Sicilia Claudio Pulvirenti. La procedura formalizzata con il protocollo prevede infatti che, alla richiesta del Centro internazionale radio medico (Cirm) il personale sanitario del 118 imbarcherà sulla motovedetta della Guardia Costiera, disponibile 24 ore su 24, in modo da poter raggiungere tempestivamente, per gli interventi previsti, il paziente in difficoltà. Qualora fosse necessario il trasferimento in ospedale, il paziente sarà imbarcato sulla motovedetta e, raggiunto il porto, sarà caricato sull'ambulanza del 118 per il trasporto in ospedale