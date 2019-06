Legambiente Sicilia: il Cdm impugni la legge che favorisce abusi

egambiente Sicilia ha chiesto al Consiglio dei ministri di impugnare dinnanzi alla Corte costituzionale la legge approvata dall'Ars "Individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata". Secondo gli ambientalisti "sono due le disposizioni palesemente incostituzionali: il silenzio assenso delle soprintendenze per le autorizzazioni paesaggistiche; la facoltà dell'assessore regionale per i Beni culturali, da solo, di individuare altre opere esonerate dall'autorizzazione paesaggistica. In buona sostanza. l'assessore può con atto monocratico individuare nuove opere da sottrarre al regime autorizzatorio". "È davvero commovente - dice Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia - il costante e continuo impegno dei politici di turno di smembrare e distruggere il territorio. Infischiandosene delle normative nazionali e del dettato costituzionale, provano sempre a favorire l'abuso. Ma devono fare i conti con la nostra associazione. Non abbiamo dubbi sulle decisioni della Corte costituzionale, in quanto si è già espressa in materia".