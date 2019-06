Vittoria, stagione estiva: in corso gli interventi di pulizia e di manutenzione a Scoglitti

La Commissione straordinaria che amministra il Comune di Vittoria fa il punto sugli interventi di pulizia e di manutenzione avviati a Scoglitti.

“Quest’anno la frazione di Scoglitti è stata attenzionata con anticipo relativamente ai servizi di scerbatura, riassetto da abbandono rifiuti e pulizia delle spiagge – dichiarano i commissari Dispenza, Termini e D'Erba -. Le spiagge sono state tutte più volte ripulite a mano, nelle more del completamento del livellamento superficiale della sabbia, eseguito dai mezzi Esa; gli interventi sono stati effettuati sia a Cammarana che alla Riviera Lanterna. Sono già in atto (a partire dalla scorsa notte e, a seguire, tutte le notti) i servizi di pulizia mediante il mezzo pulisci-spiaggia e a breve si procederà alla collocazione dei cestini getta-rifiuti per la raccolta differenziata in spiaggia. I detriti in pietra presenti sull'arenile di Cammarana verranno rimossi a mano e a macchina nei prossimi giorni.

Gli uffici hanno già iniziato da tempo a predisporre tutti gli atti necessari per assicurare la piena fruizione di tutte le spiagge, tanto che le pedane di accesso agli arenili sono già state installate da Cammarana alla Scogliera, e si sta proseguendo al montaggio delle altre. Giova ricordare che negli anni passati le pedane venivano installate a ridosso dei festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, ovvero nella prima settimana di Luglio, e che dunque quest'anno siamo in anticipo di due settimane.

Quanto alle scale di accesso alle spiagge, sono partiti oggi i lavori per liberarle dalla sabbia accumulata e per renderle pienamente fruibili, ripristinando l'accesso agli arenili.

Relativamente alle docce da posizionare sulle spiagge, sono già stati completati tutti gli atti amministrativi propedeutici e si sta provvedendo alla predisposizione della gara: verosimilmente nell'arco di una decina di giorni sarà effettuata l'installazione.

Gli uffici hanno già affidato i lavori di manutenzione dei bastioni che vanno dalla Scogliera a Baia Dorica, e si è provveduto anche ad affidare il posizionamento di fioriere e verde in Piazza Sorelle Arduino, che avverrà a brevissimo.

Sono in corso i lavori di manutenzione delle staccionate su tutto il lungomare e si sta provvedendo a installare le panchine nella piazzetta di fronte a Viale Salerno e in altre zone di Scoglitti.

Nella piazzetta di Cammarana è stato montato il nuovo giochino della Bambinopoli e sono state posizionate delle panchine.

In relazione alla zona di Cammarana interessata dal crollo, va evidenziato che il Comune ha solo competenze sull'inibizione dell'area, e su quel versante ha già ampiamente agito: il resto compete al Genio Civile e quindi alla Regione. Dal canto nostro, sentiremo gli uffici competenti per valutare le iniziative idonee, ivi compresa l'eventuale convocazione di una conferenza di servizi con gli enti interessati, al fine di acquisire informazioni sulle soluzioni individuate. Quanto al progetto del raddoppio del lungomare della Lanterna, il bando sarà completato al max entro una decina di giorni, e poi la competenza passerà all'Urega. E' verosimile che i lavori possano essere avviati tra Gennaio e Febbraio del prossimo anno”.