Siracusa, uccise per una fatalità il suo migliore amico: portato in carcere

Agenti della Squadra Mobile della Questura hanno eseguito un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica di Siracusa, nei confronti di Sebastiano Musso, siracusano di 46 anni. Lo stesso deve scontare una pena di 9 anni, 11 mesi e 6 giorni di reclusione per l’omicidio dell'autosalonista Franco Iraci, avvenuto il 26 marzo del 2016.

La tragedia si consumò a Ortigia al culmine di una banale lite. Iraci e Musso erano amici e forse quella maledetta sera aveva alzato il gomito. I due avrebbero avuto un diverbio legato a delle donne incontrate qualche ora prima. Musso, poi acrebbe sferrato un pugno a Iraci che cadde a terra senza più rialzarsi. Fu un amico dei due ad allertare il 113, raccontando che un amico si era sentito male. Sul posto gli agenti delle volanti fermarono Musso. L'uomo sotto shock raccontò che non era sua intenzione uccidere l'amico, ma di aver perso il controllo durante la lite. Musso fu arrestato per omicidio preterintenzionale. L'uomo in Corte d'Appello a Catania era stato condannato a 10 anni.