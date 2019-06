Modica, martedì a San Pietro l'ultimo saluto ad Emanuele Assenza

Si svolgeranno martedì, alle 9,30, nel Duomo di San Pietro, a Modica, i funerali di Emanuele Assenza, il ragazzo di 15 anni morto venerdì sera a causa di un incidente stradale sulla via Risorgimento, nella zona del polo commerciale di Modica. Il corpo dello sfortunato giovane è stato restituito alla famiglia dopo l'ispezione cadaverica effettuata dall'autorità giudiziaria nell'obitorio dell'ospedale Maggiore di Modica. La morte di Emanuele ha destato profondo cordoglio in città. La famiglia è molto conosciuta: il padre è titolare di una agenzia di pompe funebri. Il ragazzo, venerdì sera, poco dopo le 11, a bordo del suo scooter, si è scontrato con una Bmw che proveniva in senso inverso. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Modica che hanno eseguito gli accertamenti sul tragico scontro. Dopo il rito funebre di martedì mattina, il corpo del giovane Emanuele sarà trasferito a Messina per essere cremato.