Volontari di Sicilia Antica ripuliscono il sito di Scalo Mandrie a Portopalo

Week End all'insegna della valorizzazione del patrimonio turistico e architettonico con i volontari dell'Associazione Sicilia Antica che sotto il sole rovente hanno deciso di ripulire il sito archeologico di Scalo Mandrie, dai rifiuti come erbacce e carta . All'iniziativa hanno partecipato diversi cittadini e i due assessori Corrado Lentinello con delega all'Ecologia e Salvo Nieli vice sindaco e assessore ai Lavori Pubblici e Turismo che si sono prodigati nel rimuovere i rifiuti e le erbacce dalle antiche catacombe riportando all'antico splendore un sito di estrema importanza per il comune più a sud di Tunisi. "Un paese senza storia è un paese senza futuro, ripartiamo dalla nostra storia per rilanciare Portopalo di Capo Passero - ha spiegato il vice Sindaco Salvo Nieli- Stamattina seconda giornata di volontariato dedicata ai siti archeologici del nostro territorio, di una ricchezza incommensurabile. L’impegno è quello di renderli fruibili e visitabili ai turisti, e piano piano ci arriveremo. Un grazie di cuore a Tonino Bellomo dell’Associazione SiciliAntica, ad Alessandra Fabbretti dell’Associazione CAP96010 ed a tutti i partecipanti". Pure l'albergatore Emilio Gregori si è unito ai volontari.

Giuseppe Campisi