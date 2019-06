Scicli, cerimonia costitutiva del Rotary Club: ufficializzate le cariche sociali

Nasce ufficialmente il Rotary Club Scicli. Sabato scorso, nella sala conferenze del Palazzo Busacca, si è tenuta la cerimonia di consegna della carta costitutiva da parte del Governatore del distretto Sicilia-Malta 2110, Giombattista Sallemi, alla presenza del RIBD (Rotary International board of directors) Francesco Arezzo di Trifiletti e di altri rappresentanti dei club del Rotary della provincia di Ragusa. A fare gli onori di casa è stato Armando Fiorilla, presidente nel nascituro Rotary Club che ha introdotto le finalità del progetto, presentato tutti i soci ed elencato le cariche. “Il Rotary Club Scicli- ha affermato Fiorilla- sarà per questo paese una opportunità in più, possiamo considerarlo come un patrimonio aggiuntivo. Noi aspiriamo a realizzare dei progetti finalizzati a risolvere alcuni problemi, vogliamo essere i componenti di un club che lavora attivamente nella città e risponde, per quanto possibile, alle richieste della comunità.” Il Rotary Club Scicli nasce dalla partecipazione di soggetti diversi, professionisti e imprenditori affermati, ma anche di giovani intraprendenti che già comunque hanno fatto la differenza nella comunità. E proprio ai giovani si è rivolto il governatore del distretto 2210 Sicilia e Malta Giombattista Sallemi che ha invitato i veterani a non frenare l’entusiasmo e le proposte delle nuove generazioni. “La nascita di un Rotary Club in una città ha un significato molto importante, perché il Rotary è molto vicino alle comunità, quindi la città può usufruire della professionalità dei soci rotariani, ma anche delle tante iniziative umanitarie e di servizio che il Rotary svolge in favore delle comunità stesse”. Concetti ripetuti e amplificati anche dal RIBD Francesco Arezzo di Trifiletti il quale ha sottolineato come in una città importante come Scicli, patrimonio Unesco, il club Rotary non poteva non esserci. Queste le cariche del Rotary Club Scicli:

Presidente: Armando Fiorilla

Presidente Eletto (anno rotariano 2020/2021) Gaetano Alessandro Guarino

Presidente nominato (anno rotariano 2021/22) Bartolomeo Mililli

Prefetto: Giulio Occhipinti

Segretario: Antonino Militello

Presidente di Commissione per l’effettivo: Elisabetta Ficili

Presidente di Commissione Fondazione Rotary: Marco Causarano

Tesoriere: Guglielmo Adamo

Addetto stampa: Carmelo Riccotti La Rocca