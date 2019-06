Modica, circolava con un'auto sequestrata: scatta multa di duemila euro

Circolava con il veicolo già sotto sequestro amministrativo dal 2018. Lo scorso mese di ottobre era stato fermato a bordo della propria autovettura e trovato senza copertura assicurativa. La polizia locale di Modica lo aveva sanzionato ed aveva proceduto al sequestro del mezzo che era stato affidato, come previsto dal codice della strada, all’interessato che avrebbe dovuto tenerlo fermo in un proprio garage o una propria area. L’automobilista modicano, però, nei giorni scorsi, è stato più volte notato alla guida del veicolo sequestrato nonostante il provvedimento restrittivo. E’ stato nuovamente fermato per le vie del centro cittadino di Modica e sanzionato per quasi duemila euro. Il mezzo è stato ancora una volta sequestrato ma, stavolta, affidato ad una società convenzionata. All’automobilista è stata ritirata anche la patente.