Siracusa, è morto Salvatore Carnemolla uno degli ultimi supertifosi

E' morto questa mattina alle 9,30 all'ospedale Umberto I di Siracusa, il commerciante Salvatore Carnemolla, 62 anni. Non ce l'ha fatta a vincere la sua battaglia per la vita, nonostante in vita fosse stato un autentico 'guerriero'. Era un volto conosciuto nel capoluogo per la sua attività commerciale ma anche per essere stato u tifoso sfegatato. Era il gestore dell'autolavaggio in viale Paolo Orsi e per moltissimi anni si era pure occupato del rifornimento di carburante della Ip. Ma con la benzina, si sà che gli affari sono minimi e la famiglia non si riesce a portarla avanti. Così si era gettato anima e corpo sull'autolavaggio. Era maggiormente conosciuto per la sua passione per il calcio ed in particolare per il Siracusa. Salvatore è stato un vero 'cuore azzurro', già dai tempi della dirigenza del farmacista Franco Galanti, Aldo Giudice ed Ernesto Brancati. Aveva visto un Siracusa d'altri tempi, sfiorare anche la serie B, quando gli azzurri disputarono lo spareggio con l'Avellino. Nelle ultime stagioni calcistiche si era disamorato, ma continuava ad andare allo stadio, in tribuna laterale.

Da due mesi era ricoverato in ospedale per dolori all'addome. Era ben altra cosa e più grave patologia. Un tumore che se l'è divorato in 60 giorni. Salvatore lascia la moglie e tre figlie femmine. A loro vanno le condoglianze di Nuovo Sud.it