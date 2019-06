Agroalimentare, a Floridia la presentazione del progetto 'Campus for food'

Sabato 29 giugno a Floridia nei locali del Centro servizi di contrada Vignarelli sarà presentato al pubblico il progetto di realizzazione del Centro agroalimentare Campus for food.

Il progetto, reso possibile grazie allo strumento del project financing, prevede la nascita a Floridia di una Cittadella destinata ad accogliere opifici, strutture di servizio, spazi espositivi e di commercializzazione dei prodotti di eccellenza agroalimentare del made in Sicily.

Questa importante opera rappresenta la punta diamante del programma politico-amministrativo del sindaco Limoli, ed è destinata a dare un impulso concreto al territorio in termini di opportunità di sviluppo, di valorizzazione delle risorse agroalimentari dell’isola, di apertura di nuovi scenari di collaborazione con imprese, operatori e investitori del settore.

Notevoli saranno i benefici che questa importante realtà infrastrutturale recherà non solo alla comunità floridiana, ma anche alla provincia di Siracusa e al comprensorio Sud Orientale della Sicilia, che vede in auge i mercati ortofrutticoli di Vittoria e di Pachino, quello florovivaistico di Donnalucata e quelli agrumicoli del messinese e del catanese, per non parlare della filiera enogastronomica che rappresenta oggi uno dei principali motori dell’economia siciliana ed italiana.

Il tavolo tecnico organizzativo ha illustrato ai vertici dell’ente i lavori preparatori del convegno, che vedrà la partecipazione di aziende del comparto agroalimentare, tecnici e organizzazioni di categoria con la presenza dell'assessore regionale allo sviluppo agricolo Edy Bandiera.