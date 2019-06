Tennis in piazza", domani si gioca al Duomo di Monreale per la seconda tappa

Il Duomo di Monreale farà da scenario sabato alla seconda tappa stagionale del "Tennis in Piazza", l'iniziativa promossa dalla sezione siciliana della Federazione Italiana Tennis per promuovere la trentesima edizione dei Palermo Ladies Open, torneo WTA in programma dal 20 al 28 luglio sui campi in terra rossa del Country Club (montepremi da 250 mila dollari, testa di serie numero 1 Kiki Bertens). La prima tappa, due mesi fa, era stata ospitata davanti al teatro Politeama a piazza Ruggero Settimo a Palermo, sabato maestri e allievi dei circoli cittadini saranno di scena in piazza Guglielmo II a Monreale, dove saranno allestiti dei campi da tennis, dalle 17,30 alle 19,30. "Ringraziamo gli organizzatori che hanno inserito Monreale nel circuito delle iniziative promozionali degli Internazionali di tennis di Palermo - dice il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono - la manifestazione di sabato pomeriggio si inserisce a pieno titolo nella Settimana dello Sport che si sta concludendo e che ha avuto un positivo riscontro grazie all'impegno di tutte le associazioni sportive della nostra città". Sabato a Monreale parteciperanno il consigliere della Fit Sicilia Tanino Alfano, Germano Di Mauro, tecnico di Microarea, Fabio Cocco, tecnico regionale e Peppe Cobisi, fiduciario regionale per il tennis in carrozzina e disabilità intellettiva relazionale. Fra i circoli ci saranno Kalta, Circolo Tennis Palermo, TC3 Palermo/Tennis Libero, Country Club, TC2 Palermo, TC Bagheria, Sporting Club, Kalaja, Lions e Bari Centro. La manifestazione sarà trasmessa in diretta su Supertennis.