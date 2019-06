Pallavolo, B1 femminile: la Pvt riconferma in regia per il terzo anno Michela Brioli

Dopo il primo colpo in entrata messo a segno nei giorni scorsi con l'arrivo di Fabiana Bozzetto, in casa PVT è arrivata la prima riconferma. La dirigenza biancorossa, con in testa il presidente Bartolo Ferro e il DS Giuliana Di Emanuele hanno rinnovato l'accordo con la palleggiatrice Michela Brioli, che per il terzo anno consecutivo avrà in mano le “chiavi” del gioco del sestetto di Corrado Scavino. L'atleta bergamasca è stata tra le più continue della passata stagione e non ha accusato affatto il salto di serie dimostrando ampiamente di meritare la riconferma.

“Non c'è due senza tre – afferma con un sorriso la palleggiatrice biancorossa - anche se a dire la verità non mi era mai successo di restare nello stesso posto per tre anni consecutivi. Andare via dalla Sicilia e da Modica in particolare è molto difficile. Modica è ormai la mia seconda casa. Qui c'è una grande società che lavora a pieno ritmo per farci bene, un grandissimo staff e un grandissimo allenatore. Sono felicissima di restare e lo sarò ancora di più quando faremo esplodere il “Geodetico”. Dico faremo perchè abbiamo dei tifosi meravigliosi che ci seguono sia in casa, sia in trasferta portando in alto orgogliosamente il nome della città in giro per l’Italia. Ora mi godo questo periodo di vacanza e un po' della mia Bergamo ed a fine agosto – conclude – sarò più carica che mai per iniziare questa nuova stagione, che spero sia foriera di soddisfazioni come le due precedenti che ho già vissuto insieme a voi”.

Felice di avere ancora tra le “sue” atlete Miki Brioli il presidente Bartolo Ferro. “Avere in cabina di regia Michela – spiega il massimo dirigente della PVT Modica – mi rende veramente felice. Se lo scorso anno per affrontare il difficile campionato di B1 abbiamo scommesso su di lei, visti i risultati ottenuti e le sue prestazioni posso, affermare senza paura di essere smentito, di aver vinto tutti insieme questa scommessa. Miki ha meritato ampiamente sul campo di essere riconfermata e tutti noi siamo felicissimi di affidarle per il terzo anno consecutivo le “chiavi” del nostro gioco”.