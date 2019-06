Zootecnia, domani apre Fiera agricola del Mediterraneo a Modica

Si apre domani a Modica la terza edizione della sessione specialistica Fam - Mac, la "Fiera Agroalimentare Mediterranea-Mostra Agricola della Contea". Dopo il taglio del nastro inaugurale sono previsti i concorsi: il primo dedicato ai bovini di razza Modicana e dalle 10 alle 12.30 la novità di quest'anno: la mostra canina delle razze autoctone della Sicilia, ovvero il cane di Mannara, lo Spino Ibleo e il Cirneco dell'Etna. La mostra canina sarà ripetuta ogni giorno, sino a domenica. Sempre domani appuntamento dedicato ad un'altra eccellenza del territorio ibleo con la vetrina dell'asino ragusano. Tanti poi gli stand espositivi che potranno essere visitati durante tutto il fine settimana. Nel padiglione centrale saranno allestiti gli spazi dedicati alla zootecnia con le razze Charolaise e Limousine, Frisona, Piemontese, Modicana e con l'asino ragusano; accanto, gli stand dedicati alle attività collaterali alla zootecnia, come i servizi, gli accessori e gli alimenti per il benessere animale; l'esposizione dedicata alla meccanizzazione agricola, con tutte le attrezzature e i macchinari più all'avanguardia per la lavorazione della terra, la trasformazione del latte, gli impianti di energia alternativa, ma anche i prefabbricati e gli accessori.