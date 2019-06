Ars, Il divorzio della Lantieri dal Pd: "Io sono una donna di Centro"

"Nel Pd sono stata sempre mal sopportata, non rinnego quell'esperienza che ritengo bella ma io sono stata sempre una donna di centro e spero che il progetto di un centro-moderato con Gianfranco Miccichè e Saverio Romano si faccia, altrimenti mi ritiro a vita privata. Non sarò mai di destra". Così Luisa Lantieri spiega la scelta di lasciare il Pd e di iscriversi all'Ars al neo gruppo parlamentare 'Ora Sicilia" che fa capo alla famiglia messinese dei Genovese, Francantonio e Luigi, che è il capogruppo.

Lantieri aggiunge: "Non mi sono mai realmente sentita inserita nel Pd. All'Ars spesso sono stata additata come chi votava non in linea, ma io sono sempre stata leale. Anche quando ho detto in modo esplicito che alle europee avrei votato per Saverio Romano". "Faccio politica per portare qualcosa al territorio, che è abbandonato per tanti motivi - prosegue - Sono cattolica e praticante, sempre stata di centro e quando Grande Sud si sciolse in Forza Italia decisi di aderire al progetto di Lino Leanza, per poi trovarmi col cerino in mano dopo la sua morte. Il mio obiettivo è di stare in un centro-moderato, certamente non posso essere annoverata tra i cambia casacche". "Sono molto rammaricata - conclude - perché ho percepito il malcontento dovuto alla mia scelta, ma io faccio politica alla luce del sole e l'ho fatta anche quando da assessore nel governo Crocetta ho dialogato sempre con tutti".