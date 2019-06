Al Circolo della vela di Palermo presentato il team di 'Luna Rossa'

"La mia Coppa America l'ho già vinta in questi venti anni in cui abbiamo costruito il team all'interno del quale abbiamo condiviso gioie e dolori, ho visto nascere figli da ragazzi e ragazze che si sono innamorati e sposati. Ma più di tutto posso dire che abbiamo creato una scuola italiana nella vela". Lo ha detto il patron Patrizio Bertelli durante la presentazione del team Luna Rossa Prada Pirelli che parteciperà alla prossima Coppa America. Ad ospitare il battesimo del team Luna Rossa, il Circolo della Vela Sicilia, a Palermo. "Il varo della nuova barca - ha annunciato Bertelli - sarà il 25 agosto a Cagliari nella base operativa di Luna Rossa. Il nostro è un lavoro di successo perché ha coniugato l'eccellenza italiana nel reperimento dei materiali allo sviluppo della tecnologia. Per questo credo che Luna Rossa la sua sfida l'abbia già vinta".

"Ancora una volta un'eccellenza dello sport internazionale sceglie Palermo a conferma del percorso culturale che stiamo vivendo in questi anni. La città è ormai un luogo ambito per la cultura dello sport, abbiamo vissuto l'emozione della scherma, oggi viviamo quella della vela e domani sarà la volta degli internazionali femminili di tennis ed ancora la mezza maratona". L'ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando a proposito della presentazione del Team Luna Rossa che si è svolta oggi al Circolo della Vela Sicilia a Mondello, borgo marinaro del capoluogo siciliano. A presentare l'equipaggio che parteciperà alla XXXVI edizione della Coppa America, in programma in Nuova Zelanda nel 2021, il patron di Luna Rossa e Prada Patrizio Bertelli, Agostino Randazzo, presidente del Circolo della Vela Sicilia, challenger of Record della 36ma Coppa America e Marco Trochetti Provera main sponsor Pirelli del team. "Il mio apprezzamento - ha aggiunto Orlando - oggi va a coloro che a Palermo hanno lavorato per questo obiettivo e a quelli che in questa realtà promuovo la cultura del mare in tutte le sue dimensioni, confermando che Palermo è una città 'tutto porto' e punto di riferimento di questa straordinaria esperienza internazionale".

A fare gli onori di casa il presidente del Circolo della Vela Sicilia Agostino Randazzo che ha sottolineato come il circolo per vincere questa sfida sia pronto a calare "le sue tre T: tecnologia, tempo e un team importante che vuole non solo partecipare al meglio, ma anche vincere la Coppa America nel 2021".