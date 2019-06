Modica, inaugurata al Foro boario la Fiera agroalimentare del Mediterraneo

Ha preso il via a Modica la terza edizione della sessione specialistica Fam – Mac, la “Fiera Agroalimentare Mediterranea – Mostra Agricola della Contea”. Taglio del nastro al Foro Boario di Modica (SP 45 - via Nazionale Modica Ispica) alla presenza delle autorità e dei principali ospiti dell’appuntamento che accende i riflettori sulle eccellenze della zootecnia, del mondo avicolo, della meccanizzazione agricola e dell’agroalimentare ibleo. Tantissime le presenze per questa vetrina che vuole essere momento di confronto con le realtà extra isolane e un’occasione di promozione anche di settori altri, come quello turistico.

Sabato 22 giugno, proseguono le esposizioni dedicate alla zootecnia, con le razze Charolaise e Limousine, Frisona, Piemontese, Modicana, e dell’Asino Ragusano; alle attività collaterali alla zootecnia, come i servizi, gli accessori e gli alimenti per il benessere animale; all’avicoltura; all’agroalimentare e alla meccanizzazione agricola. Continuano anche i concorsi e le mostre delle varie razze presenti in fiera: alle ore 9.30 si svolgerà la Mostra Regionale bovini di razza Charolaise e Limousine, mentre per tutto il giorno sarà possibile ammirare la Vetrina dell’Asino Ragusano, la mostra canina delle razze autoctone siciliane e gli spettacoli equestri vari a cura del Centro Ippico “Parco dei Cavalieri” e del “Centro Ippico della Contea”.

Grande serata poi con l’atteso concerto gratuito de “I Cugini di Campagna” alle ore 21.00, offerto dal Comune di Modica e dalle aziende del Villaggio Avicolo (Avimed, Avimecc, Leocata Mangimi, Mediterranea Mangimi), preceduto da altri appuntamenti d’intrattenimento, come il caratteristico giro in carretto e caramatta per grandi e piccini (ore 17.00); lo spettacolo equestre a cura dell’Eventi Equestri Sicilia (ore 17.30), mentre dalle 19.00 alle 21.00 si festeggiano i 10 anni di Mercati Contadini a Modica con degustazione gratuita di prodotti tipici del territorio e mega torta da 50kg. Sempre in tema degustazioni, al Villaggio Avicolo per tutto il fine settimana assaggi di carni bianche e uova offerti da Avimed e Avimecc.

Domenica 23 giugno da segnare in agenda, oltre alle esposizioni, degustazioni e mostre, la sfilata e la premiazione dei campioni e delle campionesse delle razze Charolaise, Limousine e Modicana in programma alle ore 11 e il concerto del gruppo folk “Nè lapa nè musca” alle ore 18 che precederà la chiusura della terza edizione della sessione specialistica Fam – Mac, intorno alle 20.