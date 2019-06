Rapina alle Poste di via Lavaggi ad Augusta: catturato il bandito

Nella mattinata di ieri, Agenti del Commissariato di Augusta sono intervenuti in una filiale delle Poste sita in Via Lavaggi dove, poco prima, un rapinatore, dopo aver minacciato il cassiere con una pistola, si era impossessato della somma di 150 euro, dileguandosi immediatamente. L’acume investigativo degli uomini del Commissariato ha consentito di individuare, nell’immediatezza del fatto, un uomo che, con fare sospetto, si aggirava ancora nelle vicinanze dell’Ufficio Postale.

Fuggito alla vista della polizia, il rapinatore è stato inseguito, bloccato e tratto in arresto, dopo aver opposto una strenua resistenza. A seguito di perquisizione personale, l’uomo, identificato in Andrea Musumeci, 34 anni, è stato trovato in possesso di una scacciacani, tipo revolver, priva del tappo rosso, e 150 euro in contanti, poco prima asportati dall’Ufficio Postale.