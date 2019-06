Movida a Siracusa, giovane trovato col 'fumo' segnalato in Prefettura

Agenti delle Volanti, impegnati nel controllo del territorio, hanno effettuato un servizio finalizzato al contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa, in particolare nel centro storico di di Siracusa, a Ortigia meta di turisti e degli avventori dei numerosi locali.

Nel corso dei controlli, svolti precipuamente nella zona di via dei Mergulensi, sono stati identificati e controllati numerosi giovani, uno dei quali è stato segnalato all’Autorità Amministrativa competente perché trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente per uso personale.

Inoltre, sono stati denunciate tre persone per aver violato le misure limitative della libertà personale cui sono sottoposte.