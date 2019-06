Nubifragio a Milano, esonda due volte il Seveso: salvata una donna

Un violento nubifragio si è abbattuto stamani su Milano e sull'hinterland, ha anche grandinato. Alle porte della città una vettura è rimasta intrappolata in un sottopasso, la conducente si è salvata scappando fuori prima di finire sommersa. Il Seveso esonda due volte, chiuse alcune strade, mentre sale anche il livello del Lambro. Problemi anche in Piemonte, dove è stato trovato morto un uomo che risultava disperso da ieri nel Torinese in una zona interessata da forti temporali. Una frana minaccia la Torino-Aosta, chiusi 18 chilometri di autostrada con disagi alla viabilità ad Ivrea e comuni limitrofi. Allarme frane anche in Valtellina, evacuate 150 persone.