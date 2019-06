Il quotidiano 'La Sicilia' di Catania cambia formato e sarà tutto full color

Cambia da domani il quotidiano La Sicilia di Catania sarà in edicola, al prezzo di 1,50 euro, con un nuovo formato, più piccolo e maneggevole, tutto a colori, e più leggibile grazie alla grafica a 5 colonne e al nuovo carattere di stampa. Un'iniziativa, è spiegato in una nota, attuata perché "lo chiedono i lettori" e "i tempi che corrono, dove l'informazione è diventata più fluida e viene veicolata da più dispositivi, smartphone in testa". "Non si tratta - si legge sul quotidiano di oggi che anticipa la novità - di fare la guerra al futuro, alla tv, a Internet, si tratta di stare al passo con le nuove sfide dei media. Già da un po' si parlava in redazione di cambiare la veste grafica, il contenitore delle notizie che da quasi 75 anni diffondiamo quotidianamente in tutta la Sicilia. Ci abbiamo lavorato a lungo al nuovo progetto e finalmente siamo arrivati al dunque". "Cambiamo il contenitore, e in un certo senso - affermano da La Sicilia - anche il contenuto perché in un mondo sempre più confuso e bombardato da raffiche di informazioni e che fa fatica ad arginare il fenomeno delle fake news c'è l' esigenza di fare ogni giorno un giornale che sia uno strumento utile per comprendere la realtà che ci circonda e per approfondire le notizie. Le persone spesso non hanno molto tempo per leggere, perciò cercheremo di fare selezione sulle notizie che possano essere utili per i lettori e di avere uno sguardo critico sulle cose, il tutto con una scansione semplice e ordinata, approfondendo e arricchendo il giornale con i contributi dei nostri collaboratori sparsi in tutta la Sicilia". "Il tutto accanto a lasicilia.it, al momento primo sito di informazione dell'Isola, che - sottolineano dal quotidiano - continuerà a focalizzarsi sul flusso continuo delle notizie, sulle breaking news, sulle fotogallery e sui video".