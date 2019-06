Lentini, giovane segnalato in Prefettura per possesso di droga

Agenti del Commissariato di Lentini hanno denunciato G.V.O.R.D.J., di 21 anni, originario della Repubblica Domenicana, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane non si era fermato ad un posto di controllo della Polizia. Avvistato il giorno dopo nei pressi di un bar in compagnia di altre persone, lo stesso giovane è stato trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente e, pertanto, è stato segnalato, altresì, all’Autorità amministrativa competente.