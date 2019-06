Modica, poeti iblei e siracusani al "World Festival poetry": un inno alla pace

La città di Modica, con il suo Nobel per la Letteratura, con i poeti del Caffè Quasimodo e di poeti della Sicilia Orientale (nella foto) ha detto il suo “NO WAR – HUG PEACE”, unendosi al coro di voci poetiche che si è innalzato al cielo in più di 70 paesi al mondo nell’ambito del World Festival poetry, un evento mondiale che si è tenuto in simultanea nei 5 contenenti per lanciare un urlo pacifista finalizzato a richiamare l'attenzione della gente e dei governi verso un impegno per la ricerca della pace.

Presenti 20 poeti, sia dell’Area iblea ( Pippo Di Noto, , Salvo Miccichè, Marinella Tumino, Giovanna Drago, Raffaele Puccio, Giovanna Vindigni, Silvana Blandino, Franca Cavallo, Gianni Di Giorgio, Carmelo Di Stefano, Antonella Monaca, Elia Scionti, Grazia Dormiente, Salvatore Paolino e Lucia Trombadore) sia dell’Area siracusana( Giovanna Alecci, Corrado Di Pietro, Giuseppe Blandino, Ignazia Iemmolo )

Ha coordinato il Reading Domenico Pisana, Presidente del Caffè Letterario Quasimodo, dando in apertura il messaggio del Direttore dell’Europa per il Festival, Claudia Piccinno, quindi ha invitato i poeti, dopo la loro presentazione biografica, a leggere i loro versi , quasi tutti improntati a temi sociali riguardanti la pace, il no alla guerra, la violenza, la solidarietà, le migrazioni, la giustizia. Le poesie sono state intervallate da brani musicali e vocali a cura del “Duo Estrella” , composto dal M° Lino Gatto, alla chitarra, e Ilde Poidomani, voce.