Modica, il Comune conferisce la cittadinanza onoraria al professore Giorgio Calabrese

Il Comune conferisce la cittadinanza onoraria di Modica al professore Giorgio Calabrese, nato a Rosolini nel 1951. La cerimonia è stata indetta nell'aula consiliare del Comune, venerdì 28 giugno, alle 19,30.

Giorgio Calabrese, volto noto della televisione, è un medico nutrizionista: si è laureato in medicina nel 1977 all'Università degli Studi di Catania. Subito dopo si è trasferito ad Asti. Si è specializzato in scienza dell'alimentazione nel 1987 all'Università di Pavia. Attualmente è docente di dietologia umana e dietoterapia presso il Dipartimento di medicina e farmacia della Scuola di Specializzazione in Chirurgia delle "Molinette" di Torino e della facoltà di Tecnologie Alimentari per la Ristorazione collettiva dell'Università di Asti e dell'Università del Piemonte Orientale.

È Presidente della sezione "sicurezza alimentare" del Comitato Nazionale Sicurezza Alimentare (CNSA) del Ministero della Salute, organo consultivo governativo, dal 27 aprile 2015.[2][3]

Già membro fino all'estate 2008, dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare in rappresentanza del governo italiano, nonché componente di diverse commissioni scientifiche presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e presso il Ministero della Salute. Fa anche parte dell'European Commission of Health dell'Unione europea e della Fondazione Italia USA.