Catania, eliminata perdita di acqua potabile a San Giovanni Galermo

Finalmente la perdita di acqua potabile in via Badia, nel quartiere di San Giovanni Galermo a Catania, è stata eliminata. L’intervento del personale della Sidra ha evitato che questo spreco di importanti risorse idriche perdurasse ancora nel tempo.

“Dopo le segnalazioni effettuate- spiega il presidente del comitato #Amailtuoquartiere Marco Di Vita- siamo riusciti ad eliminare questa continua perdita che andava avanti da oltre un mese. Un problema che generava grandi disagi ai residenti della zona visto che la falla alle condutture non permetteva di avere abbastanza pressione per portare l’acqua ai piani superiori di alcune palazzine di via Badia. Un ringraziamento va quindi al personale della Sidra e al presidente della IV municipalità Erio Buceti che si è attivato in tutti i modi affinchè il tubo della condotta danneggiato venisse sostituito”.